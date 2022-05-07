Иркутск, , 19:16 — REGNUM Более 40 домов уничтожил пожар в двух поселках в Иркутской области. Об этом 7 мая сообщает Главное управление МЧС по региону.

Пожар

«В селе Половино-Черемхово Тайшетского района пожар уничтожил шесть жилых домов и здание средней общеобразовательной школы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 69 человек и 25 единиц техники в настоящее время задействованы в тушении пожара.

Кроме того, в садоводстве «Моргудон» Братского района пожар уничтожил 35 дачных домов. Для его тушения привлечен пожарный поезд, а также задействованы 52 человека и 22 единицы техники.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Тайшетском районе Иркутской области был введен режим ЧС.