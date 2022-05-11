Томск, , 12:42 — REGNUM На территории Томской области с 12 по 15 мая сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

Задымление из-за травяного пожара в Томской области Цитата из видео УМВД по Томской области

В связи с этим спасатели предупредили жителей о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за лесных пожаров, которые могут распространиться на населённые пункты, а также задымления.

Председателям комитетов по ЧС и противопожарной безопасности, а также руководителям предприятия рекомендовано провести комплекс профилактических мероприятий, в частности, ограничит доступ граждан в леса.