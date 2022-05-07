Барнаул, , 14:16 — REGNUM Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Алтайскому краю направлена в Красноярский край, где сейчас бушует множество пожаров. По данным телеграм-канала ведомства, сегодня, 7 мая, она выдвинулась из Барнаула в Красноярск.

Помощь из Барнаула. В Красноярском крае продолжается наращивание количества сил и средств в связи со сложной лесопожарной обстановкой МЧС

В составе — 50 спасателей из специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы, которые примут участие в защите территорий населённых пунктов от огня, ликвидации пожаров. По предварительной информации, пожарные из Алтайского края будут направлены в Шарыповский район. Колонна проведёт в пути порядка 20 часов.

Напомним, общая площадь всех ландшафтных пожаров в Красноярском крае превысила 2400 гектаров. Помимо возгораний сухой растительности, в некоторых районах ликвидируются серьёзные пожары на территориях населённых пунктов и садоводств. В регионе объявлен режим ЧС. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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