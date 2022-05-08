Кемерово, , 14:28 — REGNUM Жители Листвянки, Итатского и Изындаево Тяжинского округа Кемеровской области, лишившиеся из-за пожаров паспортов и других документов, будут обслуживаться в приоритетном порядке. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

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«Полицейские примут все меры для скорейшей выдачи новых паспортов граждан Российской Федерации, водительских удостоверений, паспортов транспортных средств и других документов», — уточнили в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что пострадавшие освобождаются от уплаты государственной пошлины за получение нового паспорта.

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