Усть-Коксинский район, Алтай, , 10:40 — REGNUM В Республике Алтай с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 18 лесных пожаров на общей площади 252,6 га. 15 из них на площади 202,5 ликвидированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар в Горном Алтае Главное управление МЧС по Республике Алтай

По данным на вечер 13 мая действуют три лесных пожара на территориях Усть-Коксинского, Улаганского и Кош-Агачского районов. Пройденная огнём площадь составила 50,1 га.

«На тушении работает 72 человека, включая 49 десантников-пожарных, привлечено шесть единиц техники, в том числе вертолет», — отметили в правительстве.

По словам главы минприроды республики Айлана Сумачакова, часть возгораний не удаётся потушить в первые сутки после обнаружения из-за сложных природно-климатических условий.