п. Половино-Черемхово, , 11:07 — REGNUM Дети из сгоревшей школы села Половино-Черемхово Тайшетского района с 11 мая будут ездить на учёбу за 3,5 километра — в школу №24 рабочего посёлка Юрты, сообщает 8 мая телеграм-канал правительства Иркутской области.

Иркутская область. Горит школа села Половино-Черемхово Тайшетского района Правительство Иркутской области

Как пояснил министр образования Иркутской области Максим Парфёнов, в данном учебном заведении учится 338 человек.

«В основном занятия идут в первую смену. Дети из сгоревшей школы перейдут туда своими классами, с педагогами, к которым они привыкли», — пояснил чиновник.

Школьников и учителей на уроки и домой будут доставлять школьными автобусами. Сгоревшая школа села Половино-Черемхово была малокомплектной. В ней училось 82 ребенка. Средняя наполняемость классов составляла восемь-девять человек. Работало 12 педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, за 7 мая в области было зафиксировано 33 термоточки, в том числе 7 — неконтролируемый пал сухой травы, 7 — горение мусора и 15 — лесные пожары. На всей территории Иркутской области введен режим ЧС в связи с сохранением неблагоприятных погодных условий.

Читайте также: Приангарье готовится к новым массовым пожарам