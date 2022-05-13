Якутск, , 08:01 — REGNUM В Якутию прибыл самолёт Як-42 от «Росгидромета», который будет в пожароопасный сезон вызывать осадки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

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Поясняется, что зондировщик будет базироваться в аэропорту Якутска в мае–июне и работать на предупреждение возникновения ландшафтных пожаров в Западной и Центральной Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев предложил президенту РФ Владимиру Путину внести изменения в Лесной кодекс.