Москва, , 16:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин 10 мая проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах страны. Об этом сообщает пресс-службу Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

В сообщении отмечается, что глава Кемеровской области Сергей Цивилёв, губернатор Красноярского края Александр Усс, временно исполняющий обязанности Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков выступят с докладами о текущей обстановке.

«Кроме того, в обсуждении мер по сокращению лесных пожаров примут участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Кемеровской области был объявлен сбор помощи для жителей, пострадавших от пожаров в Тяжинском округе.