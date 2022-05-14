Барнаул, 14 мая 2022, 08:44 — REGNUM «Огненный май» в Алтайском крае отмечен не только большим количеством природных пожаров (только за 13 мая в регионе возникло 72 очага): корреспонденту ИА REGNUM известно как минимум, о двух случаях поджогов объектов предпринимательской деятельности. Не исключено, что речь идет о недобросовестной конкуренции.
По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в ночь на 14 мая в парке семейного отдыха «Эдельвейс» Барнаула сгорело кафе, вероятной причиной случившегося стал поджог.
На момент прибытия личного состава пожарно-спасательных подразделений огнем были охвачены стены, перекрытие и крыша деревянного здания.
«Благодаря грамотным действиям пожарных, удалось избежать более масштабного распространения огня, пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров. К тушению привлекалось 9 единиц техники и 38 человек личного состава», — пояснили спасатели
Напомним, аналогичная ситуация произошла 7 мая 2022 года в алтайском райцентре Топчиха. Там в результате поджога сгорел только что открывшийся магазин. На видео с камер наружного наблюдения видно, как некий человек разбивает окно, забрасывает несколько бутылок с горючей жидкостью и поджигает.
По оценке депутата Алтайского краевого законодательного собрания Вячеслава Лаптева (КПРФ), подобные поджоги стали «первыми ласточками» возврата в криминальные 90-е годы, так как экономическая ситуация в и без того одном из самих беднейших регионов продолжает ухудшаться.
«Не исключено, что когда разборки начнутся между торговыми сетями, может и до перестрелок снова дойти», — отметил парламентарий.
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