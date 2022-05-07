Иркутск, 7 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 6 мая в Иркутской области произошло 52 пожара, из которых 13 случаев — горение мусора и 15 ландшафтных пожаров, сообщает телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

В рамках особого противопожарного режима продолжается усиленная работа межведомственных патрульных и маневренных групп.

«Накануне, по результатам их работы, 19 нарушителей особого противопожарного режима привлечены к административной ответственности. 5 нарушений было зарегистрировано в границах населенных пунктов и садоводствах, 14 нарушений было пресечено в лесах. Также выявлено 6 мест захламления территории горючими отходами и мусором», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье по состоянию на 9:00 местного времени 7 мая зарегистрировано уже девять лесных пожаров на общей площади 307,5 га.

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