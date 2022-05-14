Уяр, Красноярский край, , 11:57 — REGNUM 35 студентов отправились в город Уяр Красноярского края. Они будут помогать в ликвидации последствий масштабных пожаров недельной давности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пожары в Красноярском крае Агентство ГО и ЧС Красноярского края

На майских выходных в городе произошёл пожар на несанкционированной свалке. Пламя из-за сильного ветра перекинулось на жилой сектор. В результате огнём было уничтожено более 200 домов, жители остались без крова.

«У студентов из студотряда есть большой опыт работы на строительстве крупных промышленных и спортивных объектов. Ребята будут работать два дня и постараются помочь пострадавшим», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту пожаров было возбуждено уголовное дело. Заместителя мэра города заподозрили в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

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