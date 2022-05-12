Ульяновск, , 08:10 — REGNUM Ульяновские спасатели подвели итоги пожарной обстановки в период майских праздников. За десять дней в регионе зарегистрировано 32 ландшафтных пожара, сообщает управление МЧС по Ульяновской области.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, во время майских праздников благодаря раннему обнаружению очагов возгорания не было допущено распространения огня на большую площадь. Всего с 1 по 10 мая включительно на территории Ульяновской области произошло 32 ландшафтных пожара.

За нарушения требований пожарной безопасности составлены административные протоколы в отношении пяти граждан. Также устанавливаются собственники земельных участков, на территории которых произошли травяные пожары.

Напомним, что ранее начальник главного управления МЧС по Ульяновской области Михаил Осокин призывал жителей быть внимательными при обращении с огнём и «не проявлять беспечности», напомнив, что оперативно принятые меры противопожарной безопасности могут спасти жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в период майских праздников действовал особый противопожарный режим. В январе–апреле 2022 года 447 зарегистрированных пожаров связаны с горением сухой травы и мусора, к административной ответственности за пал травы привлечены 15 жителей.