Новосибирск, , 15:42 — REGNUM Правительство Новосибирской области приняло решение о продлении действующего особого противопожарного режима. Он продлён до 15 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В связи с тем, что на территории Новосибирской области по-прежнему зафиксированы сложные условия, связанные с высокими рисками пожароопасности, а установившаяся тёплая погода с сильным ветром лишь увеличивает риск возникновения новых ландшафтных пожаров», — прокомментировали решение в областной администрации.

Отметим, что соответствующие изменения в постановление правительства Новосибирской области были одобрены на внеочередном заседании.