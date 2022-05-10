Москва, , 15:53 — REGNUM Поручение проработать вопрос о реструктуризации кредитов лиц, пострадавших в результате природных пожаров, дал президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 10 мая в ходе совещания по ситуации с пожарами в ряде регионов страны.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Что касается того, чтобы помочь (пострадавшим от лесных и природных пожаров) с потребительскими кредитами — это, конечно, правильно», — сказал российский лидер.

При этом Путин добавил, что «безусловно, над этим можно подумать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить специальный указ, в котором будет зафиксирован пункт об эффективности мер по борьбе с лесными пожарами и снижении их количества в России,