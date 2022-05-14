Черногорск, Хакасия, , 14:42 — REGNUM В пригороде Черногорска в Хакасии пожарные борются с огнём в дачном обществе «Залив». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сигнал о возгорании поступил около 13:50.

Пожар в дачном обществе под Черногорском. Хакасия ГУ МЧС по Хакасии

К настоящему времени площадь пожара достигла 5 га, ему присвоен третий — наивысший уровень сложности. Местные жители эвакуированы, правоохранители организовали посты на дорогах.

«На борьбу с огнём направлены пожарные расчеты с Черногорска, Абакана, Усть-Абаканского района, а также подразделения ВГСЧ МЧС России и техника угольного разреза», — отметили в ведомстве.

Всего в ликвидации возгорания задействовано 94 человека и 29 единиц техники, из Абакана в Черногорск направлен пожарный поезд.