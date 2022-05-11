Большеуковский район, , 10:16 — REGNUM В Большеуковском районе Омской области ФБУ «Авиалесоохрана» ликвидирует лесной пожар, действующий в зоне авиационной охраны. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в Главном управлении лесного хозяйства региона.

Лесной пожар Szaopressa.com

По словам специалистов, заметить такие пожары можно только авиационными или космическими средствами, тушить их очень тяжело.

Возгорание в Большеуковском районе заметили во время авиапатрулирования. По имеющейся информации, огонь перешёл на лесной фонд с земель иных категорий. Пожар быстро распространился на большие площади. 10 мая в лес десантировали 18 работников парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва Авиалесоохраны. Их доставили на место на вертолёте.

За выходные на территории лесного фонда Омской области потушили 47 лесных пожаров, из них 13 — за прошедшие сутки.

На большей части территории региона прогнозируется третий класс пожарной опасности по условиям погоды, в ряде районов — четвёртый класс.

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