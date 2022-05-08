Братск, Иркутская область, , 06:55 — REGNUM Работы по устранению последствий пожара в дачном посёлке «Моргудон» Братска (Иркутская область) велись всю ночь и продолжаются сегодня, 8 мая. По словам мэра Братска Сергея Серебренникова, есть двое погибших, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пожар 32. mchs. gov. ru

Причины трагедии устанавливаются, но предварительным данным речь идет о человеческом факторе: все дома использовались в летний период, территория не убиралась, электричество в зимний период отключалось. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в садоводстве «Маргудон» горит несколько домов, известил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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