Омск, , 14:28 — REGNUM Следователи задержали мэра омского города Называевск Виктора Лупиноса по делу о масштабных пожарах. Об этом 8 мая сообщили в СУСК РФ по региону.

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«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения норм противопожарной безопасности, повлекшего масштабные пожары в Называевске, задержан глава города Виктор Лупинос. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — отмечается в сообщении.

По версии СК, Лупинос не организовал в полной мере на выполнение правил противопожарного режима, что повлекло нарушение прав и интересов граждан и тяжкие последствия. В результате пожара огнем уничтожено порядка 100 строений домохозяйств.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пожары в нескольких регионах Омской области начались 6 мая. Особенно пострадал Называевск. Там огнем были уничтожены 88 домов, погибли два человека.