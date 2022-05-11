Абакан, , 08:24 — REGNUM Человеческая халатность приводит к росту числа бытовых пожаров в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Пожар ГУ МЧС по Республике Крым

«Пожарная обстановка в Хакасии по-прежнему неспокойная», — пояснили в управлении.

Ежедневно пожарные тушат палы травы. Множество пожаров возникает в частном секторе.

Всего с начала 2022 года в Хакасии потушено 1462 пожара. Погибли 19 человек, травмированы 23, спасены 50. Зарегистрировано 636 ландшафтных пожаров, 152 возгорания жилых домов. Мусор в контейнерах, на свалках и открытой местности горел 378 раз, надворные постройки — 256, бани — 71, автомобили — 42, гаражи — 41.

Из-за неосторожного обращения с огнём произошло 1249 пожаров, нарушения устройства и эксплуатации печей — 107, электрооборудования — 123.

Граждан просят строго соблюдать противопожарные правила.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии действует особый противопожарный режим.

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