Шарыповский район, Красноярский край, , 12:14 — REGNUM Прокуратура Красноярского края поставил на контроль расследование двух уголовных дел, возбужденных в связи с гибелью пяти человек во время пожаров 7 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пожары в Красноярском крае Агентство ГО и ЧС Красноярского края

По предварительным данным, в селе Талажанка Казачинского района погибли три человека — мужчина 1971 года рождения и две женщина 1946 и 1976 годов.

В посёлке Никольск Шарыповского района найдены тела мужчина 1952 года и женщины 1938 года рождения.

«В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали прокурор Казачинского района, Шарыповский межрайонный прокурор», — отметили в ведомстве.

Читайте также: В Красноярском крае прорабатывают варианты помощи пострадавшим от пожаров