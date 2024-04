Во время пресс-конференции, состоявшейся 21 июля, премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян заявила, что длящийся в самом густонаселенном штате Австралии локдаун будет продлен, поскольку запасы вакцины от COVID-19 все еще настолько малы, что штат не может обеспечить центры вакцинации достаточным количеством препарата Pfizer. Об этом в тот же день написала газета The Sydney Morning Herald.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил сожаление по поводу того, что развертывание в стране вакцинации от COVID-19 не проходило слишком быстро, а программа по иммунизации населения отстала от графика. В ходе пресс-конференции, состоявшейся 21 июля, он также пообещал наверстать упущенное и увеличить темпы вакцинации. Об этом в тот же день написала газета The Sydney Morning Herald.

Незначительное большинство австралийцев хочет, чтобы политики постепенно отказались от введения локдаунов и пограничного контроля между штатами по мере того, как все больше граждан проходят вакцинацию от COVID-19 и все меньше людей не хотят делать прививку. Об этом 21 июля со ссылкой на соцопрос компании Resolve Strategic написала газета The Sydney Morning Herald.

Австралия достигла ключевой цели в борьбе с пандемией COVID-19, поскольку на прошлой неделе в стране был сделан один миллион прививок. В то же время развертывание вакцинации на два месяца отстает от первоначального графика. Об этом 21 июля в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон , передает телеканал Nine News.

Более половины населения Австралии проживают в районах, где местные власти ввели жесткие локдауны, в то время как по всей стране закрывается все больше границ между штатами из-за опасения дальнейшего распространения «Дельта"-варианта коронавируса. Об этом 21 июля сообщил телеканал Nine News.

Всемирная организация здравоохранения. U.S. Mission Geneva

Новый рост заболеваемости COVID-19 в США может привести к тому, что американцев снова попросят носить защитные маски, даже если они прошли вакцинацию, пишет 21 июля газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники в Белом доме.

10:21 22.07.2021

Полная вакцинация препаратами Pfizer/BioNTech или AstraZeneca даёт высокую защиту от штамма коронавируса «Дельта», свидетельствуют результаты исследований, опубликованные изданием The New England Journal of Medicine.

