Ситуация с распространением коронавируса в мире остаётся неблагоприятной. Подтверждено более 198 млн случаев заражения SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 скончались свыше 4 млн человек. Как скоро миру удастся вернуться к прежней «докоронавирусной» жизни, неясно. Однако, судя по всему, прогнозы не оптимистичные. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в ходе 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио заявил о том, что существует вероятность появления более опасного штамма коронавируса SARS-CoV-2, нежели вариант «Дельта». Он также подчеркнул, что пока страны мира не могут справиться с пандемией. Подробности о ситуации с распространением коронавируса в мире — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:37 21.07.2021 Существует вероятность появления более опасного штамма коронавируса SARS-CoV-2, нежели вариант «Дельта», заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио. Читайте также: Глава ВОЗ предрек появление более опасного штамма COVID-19

08:43 21.07.2021 В ближайшие дни Варшава перепродаст Киеву вакцины от COVID-19. Об этом сообщил 20 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич журналистам Polskie Radio. По его словам, речь идет о нескольких миллионах доз, которые Варшава не успевает использовать. Препараты хранятся на складах Агентства стратегических резервов Польши. Подробности в материале: Польша перепродаст Украине несколько миллионов доз вакцины от COVID-19

08:43 21.07.2021 Индонезия уступила Бразилии первое место в мире по суточной смертности от COVID-19, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Индонезия опустилась на второе место в мире по числу смертей от COVID-19

08:48 21.07.2021 20 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 87 624, причем 250 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 250 человек

09:01 21.07.2021 Врачи в Камеруне. (сс) Happi Raphael

09:11 21.07.2021 В министерстве иностранных дел Индонезии заявили о шести новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas. Подробности в материале: Воздействию коронавируса за границей подвергся 5401 гражданин Индонезии

09:11 21.07.2021 В последние несколько недель около 80% всех случаев заражения коронавирусом в Чехии приходятся на «индийский» штамм. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтих во время брифинга. По словам министра, этот показатель начал резко расти еще с конца июня, и в настоящее время тенденция только усиливается. Читайте также: 80% случаев заражения коронавирусом в Чехии приходится на «индийский» штамм

09:11 21.07.2021 В мире может появиться штамм коронавируса, который будет опаснее «Дельта"-варианта. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Читайте подробнее: В ВОЗ заявили о риске появления более опасного штамма SARS-CoV-2

09:22 21.07.2021 За сутки на Украине от последствий, вызванных COVID-19, скончались 13 пациентов. Читайте также: На Украине за сутки выявили 655 новых случаев заражения коронавирусом

09:24 21.07.2021 Правительство Индии заявило, что, согласно исследованию, две трети населения в возрасте старше шести лет имеют антитела к SARS-CoV-2, сообщает INTV 21 июля. Об этом: Антитела к COVID-19 есть у 2/3 населения Индии

09:35 21.07.2021 Первые дозы российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» будут поставлены в Бразилию 28 июля. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительстве бразильского штата Пиауи. «Да, подтверждено», — сказал собеседник агентства. Читайте подробнее: СМИ: первая партия «Спутника V» прибудет в Бразилию 28 июля

09:38 21.07.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 27,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 27 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:41 21.07.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 12,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте также: В Колумбии за сутки выявили свыше 12 тыс. носителей коронавируса

09:54 21.07.2021 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 15 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщает минздрав страны. Читайте также: В Аргентине за сутки выявили свыше 15 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:12 21.07.2021 Коронавирус [Иван Шилов © ИА REGNUM]

10:49 21.07.2021 Во время пресс-конференции, состоявшейся 21 июля, премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян заявила, что длящийся в самом густонаселенном штате Австралии локдаун будет продлен, поскольку запасы вакцины от COVID-19 все еще настолько малы, что штат не может обеспечить центры вакцинации достаточным количеством препарата Pfizer. Об этом в тот же день написала газета The Sydney Morning Herald. Читайте подробнее: Власти Сиднея продлят локдаун из-за низких темпов вакцинации

10:51 21.07.2021 Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил сожаление по поводу того, что развертывание в стране вакцинации от COVID-19 не проходило слишком быстро, а программа по иммунизации населения отстала от графика. В ходе пресс-конференции, состоявшейся 21 июля, он также пообещал наверстать упущенное и увеличить темпы вакцинации. Об этом в тот же день написала газета The Sydney Morning Herald. Читайте подробнее: Премьер-министр Австралии отреагировал на низкие темпы вакцинации в стране

10:52 21.07.2021 Незначительное большинство австралийцев хочет, чтобы политики постепенно отказались от введения локдаунов и пограничного контроля между штатами по мере того, как все больше граждан проходят вакцинацию от COVID-19 и все меньше людей не хотят делать прививку. Об этом 21 июля со ссылкой на соцопрос компании Resolve Strategic написала газета The Sydney Morning Herald. Читайте также: 54% жителей Австралии выступают за отмену локдаунов — опрос

10:56 21.07.2021 В настоящее время все больше людей по всему миру совершают международные рейсы в ЕС или США. Однако даже привитые от COVID-19 путешественники из Австралии могут столкнуться с определенными проблемами. О том, насколько легко въехать на территорию Европы или Америки, 21 июля рассказало австралийское интернет-издание Traveller. Читайте также: Traveller: впустят ли в ЕС и США привитых граждан Австралии?

10:58 21.07.2021 Во Вьетнаме произведена первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», образцы которой направлены в Институт им. Гамалеи для контроля качества. Об этом 21 июля сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Читайте также: Во Вьетнаме произвели первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V»

11:03 21.07.2021 Австралия достигла ключевой цели в борьбе с пандемией COVID-19, поскольку на прошлой неделе в стране был сделан один миллион прививок. В то же время развертывание вакцинации на два месяца отстает от первоначального графика. Об этом 21 июля в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News. Читайте также: Премьер-министр Австралии рассказал о темпах вакцинации от COVID-19

11:08 21.07.2021 Сообщения о том, что правительство Индии намеренно занижает статистику по смертности от COVID-19, опровергИнд индийский министр здравоохранения и благосостоянии семьиМансух Мандавия. Он заявил об этом 21 июля на сессии парламента страны, его слова приводит издание Hindu. Подробности в материале: Глава минздрава Индии опроверг сообщения о занижении смертности от COVID-19

11:12 21.07.2021 Более половины населения Австралии проживают в районах, где местные власти ввели жесткие локдауны, в то время как по всей стране закрывается все больше границ между штатами из-за опасения дальнейшего распространения «Дельта"-варианта коронавируса. Об этом 21 июля сообщил телеканал Nine News. По данным журналистов, в районах, пострадавших от локдаунов, проживает более 13,7 миллиона человек, что составляет более половины населения Австралии. Подробности в материале: Более 50% жителей Австралии вынуждены соблюдать локдаун — Nine News

11:30 21.07.2021 Люди в масках на улице. Сеул. Фото Синьхуа

11:54 21.07.2021 Власти Дании разрешили проходить вакцинацию от COVID-19 беременным женщинам. Об этом 21 июля сообщает Датское агентство здравоохранения. Об этом: В Дании разрешили беременным проходить вакцинацию от COVID-19

11:58 21.07.2021 За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, впервые за две недели скончался пациент. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5488. Кроме того, 150 227 пациентов в стране выздоровели. Лечение проходят 226 человек. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 21 носителя коронавируса

12:05 21.07.2021 По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 107 914 случаев заражения, 105 549 пациентов уже здоровы. 2265 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в крае впервые за три недели умер один пациент с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 107, что на девять выше, чем трое суток назад. Читайте также: В Косово впервые за три недели умер пациент с COVID-19

12:28 21.07.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 226 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщает минздрав ДНР. Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили 226 новых носителей коронавируса

12:33 21.07.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 132 740 случаев заражения коронавирусом. 130 086 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2456 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Албании от последствий заболевания не умер ни один пациент. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом

13:06 21.07.2021 В Словении за последние сутки подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Национальный институт общественного здравоохранения Словении. В настоящее время в Словении зарегистрировано 838 активных случаев COVID-19, говорится в сообщении. Об этом: В Словении зафиксировано 111 новых случаев заражения коронавирусом

13:08 21.07.2021 Министерство здравоохранения Польши 21 июля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране умерли три человека с диагнозом COVID-19, которые имели сопутствующие хронические заболевания. Читайте также: В Польше за сутки выявили 124 случая заражения SARS-CoV-2

13:08 21.07.2021 Нынешняя эпидемиологическая ситуация в Эстонии указывает на то, что уже к концу июля показатель кумулятивной заболеваемости повысится с нынешних 30 до 75 случаев на 100 000 человек. Об этом сообщил департамент здоровья страны. Читайте также: Департамент здоровья Эстонии: ситуация с коронавирусом резко ухудшается

13:25 21.07.2021 В скором времени в Стокгольме вакцина от COVID-19 станет доступна 16−17-летним учащимся гимназий. Об этом 20 июля написала газета Dagens Nyheter. Подробности в материале: В Стокгольме от COVID-19 начнут прививать подростков

13:29 21.07.2021 Правительство Индонезии бесплатно предоставит 2 млн упаковок лекарств для людей, инфицированных коронавирусом, сообщает Kompas. Об этом: Власти Индонезии бесплатно предоставят больным COVID-19 лекарства

13:30 21.07.2021 Индийская вакцина Covaxin. (сс) Srikanth Ramakrishnan. BESTpedia

13:30 21.07.2021 За шесть месяцев в Швеции спустя более чем через две недели после получения второго компонента вакцины COVID-19 был диагностирован всего лишь у 3 486 человек. Об этом 21 июля написала газета SvD. Об этом: SvD: лишь 0,15% полностью привитых жителей Швеции заболели COVID-19

13:31 21.07.2021 В мире по состоянию на 21 июля 2021 года зарегистрировано 191 435 757 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор. Прирост за сутки — 527 653 случая (0,28%).

13:35 21.07.2021 Вакцинация от COVID-19 в Швеции продвигается успешно — 20 июля число граждан, получивших первую прививку, превысило шесть миллионов человек. Однако в регионах возникает всё больше опасений по поводу того, что шведы из молодых возрастных групп не так охотно спешат вакцинироваться, как пожилые. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции молодые люди не спешат вакцинироваться от COVID-19

13:47 21.07.2021 Обширное распространение «Дельта"-варианта коронавирусной инфекции приведет к новой волне заболеваемости COVID-19 в Швеции. Такую оценку 20 июля в интервью газете SvD дал профессор Каролингского института (Стокгольм) Андерс Бьёркман. Читайте также: SvD: распространение «Дельты» приведет к новой волне пандемии в Швеции

13:51 21.07.2021 Врачи одной из сербских ковид-больниц, анализируя статистические данные, пришли к выводу, что «молодые непривитые пациенты умирают быстрее». Об этом сообщила начальник отделения интенсивной терапии ковид-больницы в Батайнице Мария Лабан. «Суровая правда в том, что молодые непривитые пациенты быстрее умирают, потому что их иммунная система реагирует более бурно, что иногда заканчивается летальным исходом вопреки дорогостоящим препаратам, которые используются при лечении», — процитировал телеканал Н1 слова сербского врача. Подробности в материале: Сербские врачи: Молодые и непривитые быстрее умирают от COVID-19

13:57 21.07.2021 В индонезийской провинции Западный Калимантан заявили, что будут искать возможности поставки медицинского кислорода из Малайзии, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Провинция Индонезии намерена договориться с Малайзией о поставах кислорода

14:23 21.07.2021 Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки в Индонезии зарегистрировали 33 772 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом

14:32 21.07.2021 Вакцинации российскими препаратами от коронавируса не хватит гражданам России для того, чтобы посетить Финляндию. Об этом 21 июля сообщили в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Читайте также: Вакцинированные граждане РФ не смогут пересечь границу с Финляндией

14:48 21.07.2021 В Индонезии побит рекорд по числу смертей от коронавируса, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии зарегистрировано рекордное число смертей от COVID-19

15:16 21.07.2021 В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией в Турции не ухудшилась в результате распространения на ее территории новых штаммов вируса. Об этом 21 июля заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT. Читайте также: Эрдоган: ситуация с SARS-CoV-2 в Турции не ухудшилась из-за новых штаммов

15:28 21.07.2021 Представители властей Латвии разного уровня делают порой диаметрально противоположные заявления о ходе эпидемии коронавируса COVID-19 в стране, что не способствует победе над смертельной болезнью. Об этом на заседании парламентской следственной комиссии заявил глава Госканцелярии Янис Цитсковскис Об этом: Глава госканцелярии Латвии: разные мнения властей мешают борьбе с ковидом

15:40 21.07.2021 В шести латвийских городах будет проведен мониторинг сточных вод с целью прогнозирования места, где может произойти новая вспышка заболевания коронавирусом. Об этом сообщил латвийский гостелеканал на русском языке LTV7. Подробности в материале: Сточные воды в Латвии проверят на наличие коронавируса

15:43 21.07.2021 Срок годности более 50 000 доз вакцины от коронавируса препарата AstraZeneca (Vaxzevria) истекает в нынешнем августе. Об этом сообщил lsm.lv со ссылкой на Отдел вакцинации Национальной службы здравоохранения Латвии. Об этом: У вакцины AstraZeneca в Латвии истекает срок годности

16:02 21.07.2021 Министр Филиче назвал единственным способом преодолеть все штаммы коронавируса массовую вакцинацию. В ходе вакцинации уже были привиты 500 школьников и еще 1800 ожидают вакцинации. Обе дозы вакцины получили свыше 260 тысяч граждан страны, хотят бы одну — свыше 440 тысяч. Читайте подробнее: В Северной Македонии выявили еще пять случаев заражения штаммом «Дельта»

16:22 21.07.2021 Центр вакцинации в Мюнхене. (сс) Partynia

16:29 21.07.2021 Министерство здравоохранения Киргизии начало распределять между поликлиниками по всей республике 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca, переданной Азербайджаном в качестве гуманитарной помощи. Подробности в материале: Теперь киргизстанцы смогут привиться от коронавируса европейской вакциной

16:32 21.07.2021 В Польше зафиксировали существенный рост числа выявленных случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса. Об этом заявил 21 июля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире Radio Jedynka. «За последние сутки в Польше зафиксировано 194 случая заражения «индийским» штаммом «Дельта». В то же время мы примерно столько же заражений этим штаммом зафиксировали вообще за все время наблюдений с начала пандемии. Начинается очень тревожная тенденция», — заявил чиновник. Подробности в материале: В Польше стал активнее распространяться «индийский» штамм — минздрав

16:41 21.07.2021 Глава министерства здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 20 июля заявил, что вакцинация — это единственный способ положить конец пандемии, однако страна далека от формирования коллективного иммунитета. Читайте подробнее: Глава минздрава Северной Македонии: мы далеки от коллективного иммунитета

16:57 21.07.2021 За последние 24 часа в Черногории зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. Речь идет о пациенте из Никшича, 84 года, сообщил институт общественного здравоохранения 21 июля. Читайте подробнее: В Черногории растет количество заразившихся коронавирусом

17:18 21.07.2021 Национальная академия наук Украины считает, что в стране завершилась фаза падения заболеваемости COVID-19 и далее ситуация начнёт ухудшаться, возможно, стремительными темпами. Заболеваемость на Украине уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще сравнительно низкий уровень, и существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста — подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма «Дельта». Специалисты Национальной академии наук Украины подчёркивают, что за последнюю неделю по стране выросли сразу три ключевых эпидемических показателя: количество положительных ПЦР-тестов — на 16,6%, количество новых госпитализаций — на 4,9%, и количество новых зарегистрированных случаев болезни — на 7,3%. Об этом: На Украине объявили о завершении фазы падения заболеваемости COVID-19

18:37 21.07.2021 Всемирная организация здравоохранения. (cc)Yann Forget

18:55 21.07.2021 Колчаку подчеркнула, что вакцинация не обязательна, однако необходимо просвещать граждан относительно важности вакцинации для борьбы с вирусом. С начала пандемии коронавирусом заразились около 108 тысяч граждан Косово, из них 105,5 тысячи уже выздоровели, около 2,5 тысячи умерли. Об этом: В Косово еще надеются вакцинировать 60% населения к концу года

19:47 21.07.2021 По данным на21июля, в Италии умерли127 905человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на21(днем ранее — на10). Число подтвержденных носителей выросло на4259(днем ранее — на3558). В сравнении с минувшей неделей, 12−18 июля, выявляемых случаев стало больше вдвое, в сравнении с началом июля 2021 года — впятеро. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 297 337 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены51 308человек — на1998 больше, чем днем ранее. Читайте также: В Италии стали чаще заражаться коронавирусом

19:54 21.07.2021 Советник губернатора итальянского региона Эмилия-Романья (Болонья) Мауро Феликори предложил новый метод использования так называемых «антикоронавирусных паспортов» при оказании гражданам транспортных услуг. Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений. Обладателей такого сертификата нужно перевозить в одних вагонах, непривитых граждан — в других, «разделив потоки», как это некогда делали с курящими и некурящими гражданами, предложил советник. Об этом: Итальянский политик предложил отделить привитых граждан от непривитых

20:00 21.07.2021 В ближайшее время в Италии, вероятно, продолжится рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, заявил в среду, 21 июля, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. При этом, как полагает чиновник, аналогичного роста количества госпитализируемых, а также количества умерших носителей вируса не произойдет. Силери предложил активнее использовать так называемые «антикоронавирусные паспорта» для получения гражданами доступа к тем или иным услугам. Это единственная альтернатива новому общему карантину, полагает он. Читайте также: Минздрав Италии: заражаться коронавирусом будут чаще, умирать — реже

20:06 21.07.2021 Граждане, переболевшие коронавирусом, могут прививаться одной дозой вакцины в течение 12 месяцев после выздоровления, заявил заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста. В настоящее время установлен меньший срок — переболевшие должны привиться в течение полугода. Возможность продления срока подтверждена научными исследованиями, отметил Коста. Читайте также: Минздрав Италии разрешил переболевшим коронавирусом прививаться позже

20:17 21.07.2021 Все сотрудники образовательных учреждений Италии должны привиться от коронавируса в обязательном порядке, с таким заявлением выступили в национальной ассоциации директоров школ. Это единственный способ начать новый учебный год в очном режиме и с соблюдением норм санитарной безопасности, полагают в ассоциации. Такие ограничения, как санитарная дистанция, в реальных помещениях школ всё равно не работают, отметили авторы заявления. Ранее с инициативой обязать учителей привиться от коронавируса выступили профсоюзы. Предлагается использовать тот же подход, что в отношении медиков (отказывающиеся привиться отстраняются от работы). В правительстве рассмотрят этот вопрос в конце июля 2021 года. Подробности в материале: Директора школ Италии просят сделать COVID-прививки обязательными

20:22 21.07.2021 Всемирная организация здравоохранения. U.S. Mission Geneva

20:35 21.07.2021 Руководители Ассоциации промышленников Италии Confindustria предложили требовать от работников так называемые «антикоронавирусные паспорта» для допуска к рабочим местам. Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений. Это предложение подвергли резкой критике как представители профсоюзов Италии, так и глава нижней палаты парламента Роберто Фико. Читайте также: Бизнесмены Италии предложили не пускать на работу непривитых граждан

20:41 21.07.2021 Так называемые«антикоронавирусные паспорта« получили уже 38 миллионов граждан Италии, более половины населения страны, сообщил заместитель министра здравоохранения Андреа Коста. Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений. Следует рассмотреть вопрос об ужесточении правил выдачи данного «паспорта» и предоставлять его только тем гражданам, которые получили обе дозы вакцины — или привились одной дозой уже после того, как заразились и выздоровели, отметил Коста. Подробности в материале: В Италии ужесточат правила выдачи «антикоронавирусных паспортов»

20:46 21.07.2021 Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони привился от коронавируса, сообщил его лечащий врач Андреа Дзангрилло.Осенью 2020 года Берлускони заразился коронавирусом и провел несколько дней в госпитале. Прививка 85-летнему политику сделана по рекомендации врачей, уточнил Дзангрилло. Об этом: Сильвио Берлускони привился от коронавируса

20:51 21.07.2021 Правительство Италии в ближайшие дни рассмотрит вопрос о продлении режима ЧС, передает Mediaset.По данным издания, режим может быть продлен сразу до конца 2021 года. Ранее против такого варианта выступали в оппозиции: оппоненты действующей власти уверены, что режим ЧС не имеет уже никакого практического смысла и лишь упрощает власти принятие некоторых решений. Тем же декретом правительство Италии должно утвердить параметры использования так называемых «антикоронавирусных паспортов».Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений. Подробности в материале: Правительство Италии готово продлить режим ЧС до конца 2021 года

21:05 21.07.2021 Первым компонентом российской или китайской вакцины от коронавируса привились около 300 тысяч жителей Киргизии. Читайте подробнее: Полный курс вакцинации от коронавируса прошли лишь 100 тысяч киргизстанцев

21:09 21.07.2021 В больницах Киргизии лечатся 4509 пациентов с диагнозом «COVID-19», из которых 1305 в тяжелом состоянии и еще 232 в крайне тяжелом. Также на амбулаторном лечении находятся 15 856 заразившихся коронавирусом киргизстанцев. Подробности в материале: В Киргизии за сутки выявили еще 1102 заразившихся коронавирусом

21:14 21.07.2021 В мире за последние сутки зафиксирован 404 831 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 10 285 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 400 тысяч новых случаев COVID-19

21:30 21.07.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на одного. Данная информация была опубликована 21 июля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончался один человек

22:12 21.07.2021 Бригада дезинфекторов в Алжире. (сс) Gerhard Holub

22:36 21.07.2021 Власти Чили одобрили использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Чили одобрено применение вакцины «Спутник V»

01:21 22.07.2021 В Ирландии за прошедшие сутки выявили 1378 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения республики. Подробности в материале: В Ирландии за сутки выявили рекордное с февраля число носителей SARS-CoV-2

02:26 22.07.2021 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 14 632 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны. Читайте подробнее: В Аргентине выявили за сутки свыше 14 тыс. зараженных коронавирусом

03:14 22.07.2021 Правительство США продлило действие запрета на пересечение сухопутной границы с Канадой и Мексикой до 21 августа из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: США продлили закрытие границ с Мексикой и Канадой

04:15 22.07.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1842 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: Южная Корея обновила рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

04:57 22.07.2021 Распространение коронавируса в США продолжается и касается тех, кто не вакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом заявил американский президент Джо Байден 21 июля в ходе эфира с гражданами, организованного CNN. Читайте также: Байден оценил ситуацию с пандемией и отсутствие прививок у жителей США

06:00 22.07.2021 Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к нескольким видеороликам, размещенным в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, за ложные сведения о коронавирусе. Об этом 21 июля сообщил портал G1. Читайте подробнее: YouTube заблокировал видео главы Бразилии за ложные сведения о коронавирусе

06:29 22.07.2021 Новый рост заболеваемости COVID-19 в США может привести к тому, что американцев снова попросят носить защитные маски, даже если они прошли вакцинацию, пишет 21 июля газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники в Белом доме. Об этом: Вакцинированных американцев могут вновь попросить надеть маски

06:52 22.07.2021 Уханьский институт вирусологии не изучал и не разрабатывал коронавирус SARS-CoV-2 и потому не мог допустить его утечки, заявил 22 июля на брифинге директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин. Читайте также: Институт в Ухане отверг обвинения в создании коронавируса

07:37 22.07.2021 Власти Китая отказались от плана так называемой второй фазы расследования происхождения коронавируса, предложенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявил 22 июля на брифинге заместитель главы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь. Читайте также: Китай отказался от «антинаучного» расследования происхождения коронавируса

07:46 22.07.2021 21 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 87 837, причем 213 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 213 человек

07:51 22.07.2021 Управление терапевтических товаров Австралии подтвердило два случая смерти после вакцинации препаратом против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca, передает телеканал ABC. Об этом: В Австралии зафиксировали еще два случая смерти после вакцины AstraZeneca

07:54 22.07.2021 Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио из-за пандемии коронавируса. Читайте также: Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

08:01 22.07.2021 Митинги в Афинах, на которых собрались анархисты и противники вакцинации от коронавирусной инфекции, разогнала полиция Греции. Об этом 21 июля передал телеканал Star. Читайте подробнее: Полиция Афин разогнала митинги анархистов и противников вакцинации

08:21 22.07.2021 Правительство Китайской Народной Республики резко отвергло план второй фазы расследования происхождения COVID-19, который был предложен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявил замглавы государственного комитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь. Читайте подробнее: Власти КНР отвергли предложенный ВОЗ план расследования о коронавирусе

08:34 22.07.2021 Власти Индонезии закрывают въезд в страну по электронным и бизнес-визам, сообщает посольство Российской Федерации в Индонезии через официальный телеграм-канал. Об этом: Индонезия закрывает въезд в страну по электронным и бизнес-визам

08:51 22.07.2021 Вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech (cc) Topi Pigula.

08:57 22.07.2021 В некоторых станах зафикированы рекорды по количеству умерших от коронавируса за сутки: в Индонезии 1383 летальных исхода, в Малайзии — 199 погибших. Кроме того, максимумальный суточный прирост заболевших COVID-19 зарегистрирован в Южной Корее.

08:57 22.07.2021 Хирурга в Чехии привлекли к ответственности за распространение ложных данных о вакцинах. За неправдивые публикации о вакцинации ей грозит до восьми лет заключения. Женщина возглавляет одну из пражских частных клиник пластической хирургии.

08:57 22.07.2021 В Израиле на мероприятия будут допускать только вакцинированных, переболевших и получивших отрицательный результат теста на коронавирус. Новые правила вступили в силу сегодня и касаются торжеств с участием более ста человек.

08:59 22.07.2021 Власти Индонезии пересмотрели правила, касающиеся виз и разрешений на пребывание иностранцев в период действия режима максимальных социальных ограничений на микроуровне (PPKM), сообщает Kompas. Подробности в материале: Власти Индонезии ввели ограничения на въезд в страну иностранных граждан

09:09 22.07.2021 В Роспотребнадзоре считают маловероятным появление нового варианта коронавируса на Олимпиаде в Токио. Как заявил директор филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов, для эволюции вируса нужно большое количество контактов больших массивов людей. Читайте также: Эксперт оценил вероятность появления «олимпийского» штамма COVID-19

09:27 22.07.2021 Ещё как минимум 12 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, заразились коронавирусом. Читайте также: На Олимпиаде в Токио выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом

09:28 22.07.2021 Согласно данным министерства здравоохранения, в Индонезии выявили 868 случаев заражения новыми штаммами коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: В Индонезии выявили 802 случая заражения штаммом «Дельта»

09:31 22.07.2021 За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 5708 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Казахстане за сутки выявили свыше 5,7 тыс. носителей коронавируса

09:33 22.07.2021 На Украине за сутки 21 пациент скончался от последствий, вызванных заражением коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте также: На Украине за сутки выявили 726 носителей коронавируса

09:41 22.07.2021 За последние сутки на летних Олимпийских играх в Токио было выявлено 12 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады. Подробности в материале: На Олимпиаде в Токио выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом

10:08 22.07.2021 В Австрии для ночных заведений вводится ряд новых ограничений. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung. Так, с сегодняшнего дня, 22 июля, вход в ночные клубы страны будет разрешён только тем гражданам, которые могут предоставить отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации. Читайте подробнее: Для ночных клубов в Австрии ужесточат требования из-за COVID-19

10:09 22.07.2021 Вакцинация разработанными препаратами позволяет предохранить от всех известных штаммов коронавируса, в том числе от «Дельты». Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с общественностью в городе Цинциннати (штат Огайо), которую вёл телеканал CNN. Об этом: Байден: вакцинированные не могут заболеть COVID-19

10:19 22.07.2021 Борьба с COVID-19 в Индонезии. russian.news.cn.

10:21 22.07.2021 Полная вакцинация препаратами Pfizer/BioNTech или AstraZeneca даёт высокую защиту от штамма коронавируса «Дельта», свидетельствуют результаты исследований, опубликованные изданием The New England Journal of Medicine. Читайте также: Эксперты оценили эффективность Pfizer и AstraZeneca от штамма «Дельта»

10:23 22.07.2021 Индонезия получила 8 млн доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac, сообщает Kompas. Читайте также: Индонезия получила 8 млн доз вакцины Sinovac

10:36 22.07.2021 Сегодня, 22 июля, выступая в ходе пресс-конференции, премьер-министр Скотт Моррисон извинился за медленное развертывание вакцинации от COVID-19 в Австралии, отметив при этом «исторический рекорд», которого страна достигла по количеству поставленных прививок. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте также: Премьер-министр Австралии извинился за низкие темпы вакцинации в стране

10:38 22.07.2021 22 июля власти Нового Южного Уэлься, расположенного на юго-востоке Австралии, зарегистрировали 124 новых случая коронавируса. В ходе пресс-конференции премьер-министра штата Глэдис Бережиклян заявила, что эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте также: На юго-востоке Австралии предупредили об ухудшении ситуации с коронавирусом

10:41 22.07.2021 На прошлой неделе в Австралии было зафиксировано еще два летальных исхода в результате редкого нарушения свертываемости крови после получения первой дозы вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Об этом 22 июля сообщил телеканал Nine News. Об этом: В Австралии после вакцинации от COVID-19 скончались еще два человека

10:45 22.07.2021 Во время митингов против вакцинации от COVID-19 в Афинах произошли столкновения протестующих с полицейскими. Об этом 22 июля сообщает ИА «Красная Весна». Подробности в материале: В Афинах произошли столкновения противников вакцинации с полицией

10:47 22.07.2021 Жители агломерации Большого Сиднея могут столкнуться с еще более жесткими ограничениями, поскольку количество новых случаев COVID-19 в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) продолжают бить рекорды. В ходе пресс-конференции премьер-министр штата Глэдис Бережиклян подтвердила, что ограничения «несомненно» будут продлены. Об этом 22 июля сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: 9News: как долго еще продлится локдаун в Сиднее?

10:50 22.07.2021 Незначительное большинство жителей Нового Южного Уэльса считают, что власти штата слишком медленно подошли к тому, чтобы ввести локдаун в Сиднее. Однако данное решение не нанесло серьезный ущерб электоральному рейтингу премьер-министра штата Глэдис Бережиклян, поскольку избиратели уверены, что Новый Южный Уэльс был хорошо подготовлен к вспышке коронавируса. Об этом со ссылкой на данные соцопроса 22 июля написала газета The Sydney Morning Herald. Об этом: Введенный локдаун в Сиднее не отразился на рейтинге Бережиклян — опрос

10:50 22.07.2021 В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что ещё 18 индонезийских граждан подверглись воздействию коронавируса за границей, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Коронавирусом за границей заразились 5419 граждан Индонезии

10:51 22.07.2021 Национальный совет здравоохранения Дании рекомендовал проходить вакцинацию от COVID-19 кормящим матерям и беременным женщинам при сроке беременности более трех месяцев. Об этом 22 июля сообщает ИА «Красная Весна». Читайте подробнее: В Дании рекомендовали проходить вакцинацию от COVID-19 беременным

10:53 22.07.2021 Для использующих в Гренландии общественный транспорт людей больше не нужна обязательная вакцинация от COVID-19. Об этом 22 июля заявил премьер-министр страны Муте В. Егеде 21 июля на пресс-конференции, передает ИА «Красная Весна». Читайте также: В Гренландии сняли некоторые связанные с коронавирусом ограничения

10:54 22.07.2021 В настоящее время большая часть населения Австралии проживает на территориях, затронутых введенными из-за пандемии локдаунами. По оценкам казначейства, один такой день обходится экономике в 300 миллионов австралийских долларов ($221 млн). Об этом 22 июля написала газета The Sydney Morning Herald. Об этом: В Австралии подсчитали потери из-за введенных локдаунов

11:01 22.07.2021 22 июля власти Квинсленда приняли решение о полном закрытии границы с самым густонаселенным штатом Австралии Новым Южным Уэльсом. Поводом послужило ухудшение ситуации с коронавирусом в соседнем регионе. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В австралийском штате Квинсленд ослабили карантинные ограничения

11:03 22.07.2021 С задержкой поступит в Боливию второй компонент российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 21 июля рассказал заместитель министра внешней торговли страны Бенхамин Бланко, передает ИА «Красная Весна». Об этом: В Боливии сообщили о задержке поставки второго компонента «Спутника V»

11:04 22.07.2021 Случаев заражения коронавирусом среди российских спортсменов, находящихся в Олимпийской деревне в Токио, нет. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Читайте также: В Токио нет случаев заражения среди российских спортсменов — глава ОКР

11:11 22.07.2021 Процент полностью вакцинированных от COVID-19 и заразившихся новым заболеванием в Израиле равен проценту вакцинированных в популяции. Об этом 21 июля заявил сенатор США Рон Джонсон, передает ИА «Красная Весна». Подробности в материале: Сенатор США: в Израиле много заразившихся коронавирусом после вакцинации

11:11 22.07.2021 В Бразилию прилетел самолет с более чем миллионом доз вакцины против COVID-19 из американской лаборатории Pfizer. Об этом сообщает Prensa Latina. Первая партия с одним миллионом 53 тысячами компонентов препарата прибыла вечером 21 июля, а на 23 июля запланирована новая поставка еще миллиона доз. Подробности в материале: Бразилия получила более миллиона доз вакцины от COVID-19 Pfizer

11:19 22.07.2021 На летних Олимпийских играх в Токио выявили коронавирус у двух спортсменок из Чили и Нидерландов. Они сообщили об этом 21 июля на своих страницах в соцсетях, передает ИА «Красная Весна». Читайте также: На Олимпиаде в Токио выявили SARS-CoV-2 у спортсменок из Чили и Нидерландов

11:23 22.07.2021 У одного из официальных представителей Белого дома и сотрудника спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси (штат Калифорния) тесты на коронавирус показали положительные результаты после их встречи на минувшей неделе с демократами из штата Техас. Об этом 20 июля сообщило ИА «Красная Весна». Об этом: Демократы из Техаса завезли коронавирус в Белый дом и в Капитолий — Axios

11:26 22.07.2021 По суточной смертности от COVID-19 Индонезия вышла на первое место в мире, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Индонезия обогнала Бразилию по суточной смертности от COVID-19

11:29 22.07.2021 Несовершеннолетние жители Эквадора в возрасте от 12 лет с серьёзными заболеваниями получили право на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina. Отмечается, что вакцинировать будут несовершеннолетних с такими болезнями, как рак, астма, диабет, и другими. Читайте подробнее: В Эквадоре началась вакцинация детей от 12 лет с тяжёлыми болезнями

11:41 22.07.2021 Больной COVID-19. Бангладеш. Фото Синьхуа.

11:50 22.07.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 22 июля 2021 года выявлено 191 994 637 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 558 880 случаев.

12:15 22.07.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 132 763 случая заражения коронавирусом. 130 097 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2456 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Албании от последствий заболевания не умер ни один пациент. Читайте также: В Албании за сутки выявили 23 носителя коронавируса

12:24 22.07.2021 По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 107 919 случаев заражения, 105 557 пациентов уже здоровы. 2265 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 20 июля в крае впервые за три недели умер один пациент с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 104. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили пять носителей коронавируса

12:35 22.07.2021 Министерство здравоохранения Польши 22 июля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране умерли девять человек с диагнозом COVID-19, шесть из которых имели сопутствующие хронические заболевания. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили 126 случаев заражения SARS-CoV-2

13:03 22.07.2021 Индия, которая ранее получала кислородные баллоны, теперь отправляет жидкий кислород в Индонезию, сообщает Republika. Об этом: Власти Индонезии поблагодарили Индию за помощь в борьбе с COVID-19

14:02 22.07.2021 Правительство Индонезии объявило, что за сутки в стране снова выявили почти 50 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии снова выявили почти 50 тысяч носителей коронавируса

14:24 22.07.2021 Опыты по разработке и созданию коронавирусов, а также по искусственному усилению их возможностей, никогда не проводились институтом вирусологии в Ухане. Об этом 22 июля заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Читайте также: В Ухане не проводили опытов по созданию и усилению коронавирусов — МИД КНР

14:32 22.07.2021 Департамент здоровья Эстонии в сотрудничестве с департаментом защиты прав потребителей и технического надзора проверяет пункты дезинфекции в местах массового присутствия людей. Об этом сообщила пресс-служба департамента, отметив, что проверке подлежит наличие дезинфицирующих средств, их состав и маркировка. Читайте подробнее: Чиновники проверяют наличие средств дезинфекции в торговых центрах Эстонии

14:47 22.07.2021 Уже с августа нынешнего года вакцинированные против коронавируса жители Эстонии получат ряд привилегий по сравнению с невакцинированными согражданами. Об этом сообщила пресс-служба возглавляющей правящую коалицию страны Реформистской партии. Подробности в материале: Премьер Эстонии: вакцинированные получат ряд привилегий

14:47 22.07.2021 Решение о продлении действия на территории Азербайджана особого режима карантина до 1 сентября приняли власти страны. Соответствующее постановление 22 июля подписал азербайджанский премьер-министр Али Асадов, текст документа обнародован на сайте правительства республики. Читайте также: Власти Азербайджана продлили особый режим карантина до 1 сентября

15:00 22.07.2021 Власти Латвии вели активные переговоры с Молдавией, Грузией, Албанией и Кенией, но в итоге решено пожертвовать партию вакцины AstraZeneca Тунису. Об этом логистический координатор Отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Армин Калниньш заявил государственному радио Latvijas Radio. Об этом: Латвия пожертвует вакцину AstraZeneca Тунису

15:00 22.07.2021 В настоящее время 92% специалистов в сфере образования в Каталонии вакцинированы от COVID-19. Об этом заявил министр образования Женералитата Каталонии Хосеп Гонсалес-Камбрей, сообщает La Razón со ссылкой на Catalunya Ràdio. Он выразил уверенность, что в начале учебного года в сентябре этот показатель будет составлять 100%. Читайте также: В испанской Каталонии вакцинировали от COVID-19 92% педагогов

15:05 22.07.2021 Правительство Саудовской Аравии попросило сограждан не ездить в Индонезию, сообщает CNBC Indonesia. Читайте также: Саудовская Аравия призывает сограждан не ездить в Индонезию

15:13 22.07.2021 По данным сайта Our World in Data, в Канаде наблюдается потеря интереса среди граждан к иммунизации от COVID-19. Некоторые эксперты уже предупреждают, что те, кто ждет, чтобы увидеть, увеличится ли вновь количество случаев заражения коронавирусом, прежде чем записаться для получения прививки, тратят драгоценное время, необходимое организму для выработки достаточного количества антител. Об этом 22 июля сообщил телерадиовещатель CBC. Читайте подробнее: В Канаде сообщили о снижении у жителей страны интереса к вакцинации

15:23 22.07.2021 19 июля американские туристы, желающие посетить Канаду, услышали долгожданную новость, когда федеральное правительство Канады объявило, что скоро снова откроет границы для полностью привитых от COVID-19 граждан США. Однако канадские туристы еще как минимум месяц не смогут попасть в Штаты беспрепятственно из-за продленных ограничений американской администрацией. Об этом 22 июля сообщил телерадиовещатель CBC. Подробности в материале: В Канаде сообщили, как туристы могут попасть в США

15:25 22.07.2021 Требование обязательной вакцинации к работникам сферы образования Латвии может привести к увольнению более 1000 педагогов. Об этом министр образования и науки страны Анита Муйжниеце заявила в интервью телеканалу TV3. Читайте подробнее: Министр образования Латвии оценила число ковид-диссидентов среди педагогов

15:36 22.07.2021 Число активных случаев COVID-19 в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) почти достигло одного миллиона, сообщает Republika. Читайте подробнее: В странах АСЕАН выявили почти один млн активных случаев COVID-19

16:04 22.07.2021 Волна иностранцев, покидающих Индонезию, продолжает расти из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом, сообщает CNBC Indonesia. Подробности в материале: Иностранные граждане покидают Индонезию

16:19 22.07.2021 Институт общественного здравоохранения Черногории 22 июля сообщил, что за последние 24 часа в стране зарегистрировано 63 новых случая коронавируса, при этом не зарегистрировано ни одного смертельного случая. Читайте также: В Черногории продолжается рост числа зараженных коронавирусом

16:35 22.07.2021 Институт общественного здравоохранения Черногории готовится к введению с 23 июля новых санитарных мер из-за увеличения количества новых случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Черногории готовятся к ужесточению санитарных мер

17:27 22.07.2021 Архангельск и Анталью снова свяжет прямой авиарейс — власти региона сняли запрет на международные авиаперевозки. Об этом: Архангельские власти сняли ограничения на международные авиаперевозки

18:13 22.07.2021 Министерство здравоохранения и народонаселения Непала предупредило граждан, что необходимо соблюдать протоколы безопасности COVID-19. Число новых случаев заболевания растет тревожными темпами, сообщает 22 июля портал My Republica. Читайте подробнее: Минздрав Непала предупреждает о третьей волне COVID-19

18:50 22.07.2021 Всемирная организация здравоохранения может выпустить рекомендацию о проведении обязательной вакцинации от COVID-19 на фоне быстрого распространения новых штаммов вируса, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Подробности в материале: ВОЗ может выпустить рекомендацию об обязательной вакцинации от COVID-19

18:55 22.07.2021 В Киргизии государственную регистрацию прошли четыре вакцины от коронавируса — российские «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также китайские «Конвидеция» и Sinopharm. Читайте также: Минздрав Киргизии зарегистрировал только четыре вакцины от коронавируса

19:07 22.07.2021 Правительство Киргизии предлагало сделать для состоятельных граждан платной прививку от коронавируса. Президент выступил против. Об этом: В Киргизии отказались от идеи платной вакцинации для богатых

19:10 22.07.2021 Заместитель председателя кабинета министров Киргизии Жылдыз Бакашова поручила министерству здравоохранения внести предложения по расширению перечня профессий, для обладателей которых потребуется обязательная вакцинация от коронавируса. Читайте подробнее: В Киргизии расширят список профессий, требующих обязательной вакцинации

19:18 22.07.2021 Тест на COVID-19 в Индонезии. russian.news.cn.

20:17 22.07.2021 По данным на22июля, в Италии умерли127 920человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на15(днем ранее — на21). Число подтвержденных носителей выросло на5057(днем ранее — на4259). В сравнении с минувшей неделей, 12−18 июля, выявляемых случаев стало больше вдвое, в сравнении с началом июля 2021 года — впятеро. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 302 393 — 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены54 866человек — на3558 больше, чем днем ранее. Об этом: Коронавирус в Италии: число заражённых продолжает увеличиваться

20:24 22.07.2021 Власти Италии не составляют никаких «списков» работников образовательных учреждений, которые еще не привились от коронавируса, заявил комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло. Власти хотят только знать количество таких граждан и в полной мере уважают конфиденциальность их личных данных, отметил комиссар. Как сообщалось ранее, в Италии обсуждается возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса для сотрудников школ и вузов по аналогии с требованиями, введенными в отношении врачей, — отказывающиеся прививаться будут отстраняться от работы. Читайте подробнее: Итальянский комиссар опроверг составление списков непривитых учителей

20:28 22.07.2021 Правительство Италии обсуждает возможность введения ограничений на посещение баров и ресторанов в закрытых помещениях, передают национальные СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Согласно этой версии, с 5 августа 2021 года посещать такие заведения смогут только владельцы«антикоронавирусных паспортов». Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений. Об этом: В рестораны и бары Италии будут пускать только по «паспорту»

20:33 22.07.2021 В министерстве здравоохранения Италии ожидают, что до 20 августа 2021 года все сотрудники образовательных учреждений страны «проявят ответственность и ответят на предложение привиться» от коронавируса, заявил заместитель главы ведомства Андреа Коста. Если выяснится, что значительное число сотрудников не привиты, надо будет рассмотреть возможность обязательной вакцинации для этой категории граждан, добавил он. Об этом: Минздрав Италии сообщил, когда обяжет учителей делать прививки

20:42 22.07.2021 Приоритетная задача властей Италии в рамках кампании вакцинации — привить как можно большее число школьников и студентов старше 12 лет, заявил комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло. Как сообщалось ранее, для обеспечения санитарной безопасности в школах и вузах и ради того, чтобы провести учебный год в очном режиме, власти также рассматривают возможность введения обязательной вакцинации для всех сотрудников образовательных учреждений. Подробности в материале: Вакцинация в Италии: приоритетная цель — привить школьников

20:51 22.07.2021 Правительство Италии намерено ужесточить правила посещения театров и кинотеатров в закрытых помещениях, передают национальные СМИ со ссылкой на осведомлённые источники. Для посещения таких заведений потребуется так называемый «антикоронавирусный паспорт». Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений. Вместе с тем предполагается увеличить предельное число зрителей — как в открытых, так и в закрытых помещениях. Читайте также: Власти Италии не пустят непривитых граждан в кинотеатры

20:55 22.07.2021 Оперативный штаб по вопросу противодействия распространению коронавируса в Италии рекомендует правительству продлить запрет на работу дискотек и иных подобных заведений, передают национальные СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Потенциальным посетителям не поможет даже так называемый «антикоронавирусный паспорт», будет продлен общий запрет. Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений. Ранее участники рынка требовали разрешить им работать с соблюдением всех возможных норм санитарной безопасности и указывали, что в противном случае не работающая уже несколько месяцев отрасль может быть полностью разорена. Читайте также: Власти Италии передумали возобновлять работу дискотек

21:11 22.07.2021 Использование так называемых «антикоронавирусных паспортов» — это возможность избежать повторной приостановки деятельности целых секторов экономики, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений. Как сообщалось ранее, правительство Италии рассматривает возможность с августа 2021 года разрешить посещение баров, ресторанов, театров и кинотеатров в закрытых помещениях только обладателям таких документов. Читайте подробнее: Премьер Италии: «COVID-паспорта» — это возможность избежать карантина

21:34 22.07.2021 Правительство Италии приняло решение о продлении режима чрезвычайной ситуации, объявленного в связи с пандемией коронавируса, до 31 декабря 2021 года, сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. Читайте также: В Италии режим ЧС из-за COVID-19 продлён до конца года

22:35 22.07.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки осталось неизменным. За прошедшие 24 часа в стране число зараженных SARS-CoV-2 увеличилось на 583. Данная информация была опубликована 21 июля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте также: В Швеции за сутки выявлено 583 случая коронавируса

22:36 22.07.2021 В мире за последние сутки зафиксирован 512 231 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8644 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более полумиллиона новых случаев COVID-19

23:09 22.07.2021 За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, скончался один пациент в возрасте 70 лет. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5489. Кроме того, 150 251 пациент в стране выздоровел. Лечение в стране проходит 241 человек. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 17 носителей коронавируса

00:04 23.07.2021 По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 107 947 случаев заражения, 105 557 пациентов уже здоровы. 2265 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 20 июля в крае впервые за три недели умер один пациент с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 114. Читайте также: В Косово за сутки выявили 28 носителей коронавируса

01:03 23.07.2021 Власти США «глубоко разочарованы» нежеланием Китая следовать плану так называемой второй фазы расследования происхождения коронавируса, заявила 22 июля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Подробности в материале: США назвали безответственным отношение Китая к поиску источника SARS-CoV-2

02:47 23.07.2021 Большинство переболевших COVID-19 сохраняют антитела к коронавирусу более года, сообщили учёные из финского Национального института здравоохранения и социального развития (THL) после проведённого исследования. Читайте подробнее: Финские учёные определили срок сохранения антител к SARS‑CoV‑2

05:41 23.07.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1630 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили свыше 1,6 тыс. носителей SARS-CoV-2

06:14 23.07.2021 Случаи локального распространения штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 подтвердил департамент здравоохранения Филиппин, сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: На Филиппинах подтвердили случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта»

06:50 23.07.2021 Тест на коронавирус оказался положительным ещё у 19 человек, связанных с проведением летних Олимпийских игр в Токио. Об этом 23 июля сообщили в пресс-центре Олимпийского оргкомитета. Читайте подробнее: За сутки на Олимпиаде в Токио выявили ещё 19 заразившихся коронавирусом

07:23 23.07.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 19 носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Подробности в материале: В Новой Зеландии за сутки выявили 19 зараженных коронавирусом

07:32 23.07.2021 Власти Новой Зеландии решили отменить перемещения между страной и Австралией без прохождения обязательного карантина из-за ухудшения обстановки с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте подробнее: В Новой Зеландии отменили бескарантинную зону с Австралией

07:53 23.07.2021 Власти Сингапура ужесточили ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает телеканал NHK. Читайте также: В Сингапуре ужесточили ограничения по COVID-19

08:27 23.07.2021 22 июля генеральный секретарь Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) заявил, что министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана получило 8-ю партию вакцины против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: Министерство здравоохранения Ирана получило 8-ю партию вакцины от COVID-19

08:27 23.07.2021 Люди на улице. ФРГ. Франкфурт. Фото Синьхуа.

09:39 23.07.2021 В больницах Индии имеется более 32 миллионов доз вакцины, сообщило в четверг министерство здравоохранения. Эту новость опубликовал портал Deinik Bhaskar 22 июля. Читайте также: Индийское правительство требует увеличить темпы вакцинации от коронавируса

11:31 23.07.2021 В некоторых странах зафиксирован «рекорд» по суточному приросту заболевших коронавирусом: в Таиланде 13 655 выявленных случаев, в Южной Корее 1838 заболевших. Кроме того, суточный максимум умерших от коронавируса зарегистрирован в Индонезии — 1449 летальных исходов.

11:31 23.07.2021 Оргкомитет Олимпиады в Токио объявил о 12 новых положительных тестах на COVID-19 — за последние сутки заразились два спортсмена и десять технических работников. Всего на Олимпийских играх выявили 91 случай заражения.

11:31 23.07.2021 Власти Азербайджана продлили действие особого карантинного режима в стране до 1 сентября. Решением правительства по субботам и воскресеньям общественный транспорт, включая бакинское метро, не будет функционировать.

13:14 23.07.2021 Выступая в ходе пресс-конференции 23 июля, премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян заявила, что вспышка «Дельта"-варианта коронавируса в штате в настоящее время является национальной чрезвычайной ситуацией, а ее правительству необходима новая стратегия по массовой иммунизации от COVID-19, чтобы остановить распространение коронавируса на рабочих местах. Об этом 23 июля написала газета The Sydney Morning Herald. Об этом: The Sydney Morning Herald: как вспышка COVID-19 в Сиднее переросла в ЧС?

13:16 23.07.2021 Мемориал жертвам коронавируса в Астурии. (сс) Administración del Principado de Asturias.

13:38 23.07.2021 В Италии сделали обязательными «зелёные сертификаты» для посещения кафе и ресторанов. Каждый итальянец после вакцинации получит QR-код — как было в Москве. Для получения пропуска достаточно даже первой прививки, но если пропустить вторую дозу, то пропуск аннулируют. В стране из-за коронавируса продлили режим ЧС до конца года.

13:42 23.07.2021 Выступая на пресс-конференции 23 июля, премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс предложил взять Сидней в «стальное кольцо» на фоне ухудшающейся в городе эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Однако жители Нового Южного Уэльса восприняли слова Эндрюса как недружественный шаг. Об этом сообщил новостной портал news.com.au. Об этом: Премьер-министра Виктории раскритиковали за предложение оградить Сидней

14:15 23.07.2021 Посол Японии в Непале Кикута Ютака нанес визит премьер-министру Шеру Бхадуру Деубе в официальной резиденции последнего в Катманду, сообщает 23 июля The Himalayan Times. Подробности в материале: Япония поможет Непалу в борьбе с COVID-19

14:16 23.07.2021 Правительство Нового Южного Уэльса (NSW) не получит новых дополнительных поставок вакцины от COVID-19. Об этом 23 июля, выступая в ходе пресс-конференции, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает новостной портал news.com.au. Читайте также: В Австралии Моррисон отказался отправить в NSW дополнительные дозы вакцины

14:17 23.07.2021 Некоторые ограничения, введенные в Сиднее из-за пандемии коронавируса, могут продлиться до октября, предупредила в ходе пресс-конференции премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян, поскольку регион по-прежнему продолжает бороться с нарастающим кризисом, вызванным распространением «Дельта"-варианта SARS-CoV-2. Об этом 23 июля сообщил новостной портал news.com.au. Об этом: Бережиклян: ограничения в Сиднее могут продлиться до октября

14:43 23.07.2021 Власти Филиппин в связи с опасностью распространения штамма COVID-19 «Lельта» ужесточают ограничительные меры, в том числе обязали миллионы детей в возрасте от пяти до 17 лет не выходить из дома.

14:44 23.07.2021 Доля вернувшихся с зарубежных курортов среди всех заразившихся коронавирусной инфекцией россиян выросла за последние три недели — Роспотребнадзор.

14:55 23.07.2021 Российские спортсмены, которые выступят на Олимпиаде 2020 в Токио, стартующей сегодня, прошли вакцинацию от COVID-19. Такое заявление сделал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. «На сегодняшний день вакцинировано подавляющее большинство спортсменов, тренеров и специалистов, вошедших в состав российской олимпийской сборной команды. Не вакцинировались только те, кто недавно переболел, у кого высокое содержание антител или есть другие медицинские противопоказания», — сказал Матыцин.

14:59 23.07.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 23 июля 2021 года выявлено 192 571 919 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 577 282 случая.

15:02 23.07.2021 Водителям-дальнобойщикам при въезде в Латвию со стороны России и Белоруссии надо сдавать тест на коронавирус, но все организовано так, что процедура не представляет большой проблемы. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации Latvijas Auto Александр Поцилуйко в эфире латвийского Радио 4. Об этом: Водители из России и Белоруссии привыкли к ковид-тестам Латвии — чиновник

15:14 23.07.2021 С декабря 2020 года по середину июля нынешнего года в Латвии выплачено более 600 млн евро разных ковид-пособий. Об этом сообщило rus.lsm.lv со ссылкой на генерального директора Службы госдоходов страны Иеву Яунземе. Читайте также: Гендиректор службы госдоходов Латвии: ковид-пособия «развратили» некоторых

16:09 23.07.2021 Руководство Таллинской Кесклиннаской Русской гимназии (ТКРГ) прислало родителям учеников письмо по электронной почте, в котором призывает их вакцинировать против коронавируса детей начиная с 12-летнего возраста. Об этом сообщил портал delfi.ee. Об этом: В Таллинской русской гимназии призывают родителей вакцинировать детей

18:30 23.07.2021 Выступая в ходе пресс-конференции, премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс заявил журналистам, что Сидней должен быть огражден стальным кольцом, чтобы коронавирус не распространился с территории Нового Южного Уэльса на всю территорию Австралии. Об этом 23 июля сообщил новостной портал news.com.au. Об этом: Премьер-министр Виктории призвал оградить Сидней «стальным кольцом»

19:29 23.07.2021 Правительство Индии потратило почти 100 миллионов рупий на вакцинацию против коронавируса, сообщает Dainik Jagran 23 июля. Читайте подробнее: Индия обещает закупить к декабрю миллиард доз вакцины

19:30 23.07.2021 Сегодня, 23 июля, власти Нового Южного Уэльса объявили о 136 новых случаях заражения коронавирусом и одном скончавшемся от COVID-19. В свою очередь, выступая перед журналистами, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян прокомментировала введенные в Сиднее ограничения, а министр здравоохранения штата Брад Хаззард призвал жителей региона поторопиться с получением прививки от COVID-19. Об этом 23 июля сообщил новостной портал news.com.au. Читайте подробнее: На юго-востоке Австралии призвали вакцинироваться: «Не слушайте паникеров»

19:33 23.07.2021 Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 23 июля в интервью для Polskie Radio 24 сообщил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса, которая будет связана с новыми штаммами COVID-19, в основном с индийским. Читайте также: Польша находится на пороге четвертой волны пандемии — минздрав республики

19:35 23.07.2021 Власти Австралии считают, что нынешняя волна распространения коронавируса в Новом Южном Уэльсе является «национальной чрезвычайной ситуацией». Однако премьер-министр Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции отметил, что ситуация с коронавирусом в штате «не вышла из-под контроля». Об этом 23 июля сообщил новостной портал news.com.au. Читайте подробнее: Премьер-министр Австралии назвал пандемию чрезвычайной ситуацией

19:36 23.07.2021 Штамм коронавируса «Дельта» выявлен почти во всех странах Европы, а в ближайшие месяцы станет доминирующим в глобальном масштабе, говорится в заявлении Европейского регионального бюро ВОЗ. Читайте подробнее: ВОЗ: штамм коронавируса «Дельта» вскоре станет доминирующим в мире

19:46 23.07.2021 Глава министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский на своей странице в Facebook сообщил, что его ведомство рассчитывает, что вакцинацию от коронавируса добровольно пройдут около 70% населения республики. Об этом: 70% населения Польши желает вакцинироваться от COVID-19 — минздрав

19:48 23.07.2021 Власти Хорватии приняли решение об ужесточении контроля за распространением коронавируса на курортах Адриатического побережья, сообщил министр внутренних дел страны Давор Божинович. Читайте также: Хорватия ужесточает ограничительные меры на курортах

22:29 23.07.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 483 475 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 8366 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 483 тысячи новых случаев COVID-19

23:26 23.07.2021 Прямые авиарейсы из России на курорты Египта будут возобновлены с 9 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Об этом: Оперштаб назвал сроки возобновления авиасообщения с курортами Египта

04:49 24.07.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1629 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили более 1,6 тыс. зараженных коронавирусом

05:47 24.07.2021 В Танзании с начала третьей волны пандемии скончались 29 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: В Танзании умерли 29 пациентов с коронавирусом

07:31 24.07.2021 В Казахстане за прошедшие сутки выявили 6521 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба республиканской межведомственной комиссии по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В Казахстане за сутки выявили рекордное число носителей SARS-CoV-2

07:36 24.07.2021 23 июля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи получил вторую дозу вакцины против COVID-19 иранского производства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: Верховный лидер Ирана получил 2-ю дозу иранской вакцины против COVID-19