Оттава, , 14:26 — REGNUM Спустя неделю после того, как правительство США объявило о продлении закрытия сухопутной границы с Канадой, точные причины данного решения не известны как в Оттаве, так и в самом Вашингтоне. Об этом 29 июля сообщил канадский телерадиовещатель CBC.

Канада и США

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Даже американские члены Конгресса не получили подробного объяснения этого решения. Член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Брайан Хиггинс ранее выразил опасения, что отсутствие информации приводит к замешательству среди его избирателей.

«Молчание этой администрации по поводу [закрытия] северной границы обескураживает. Теперь, когда граница закрыта уже 16 месяцев, люди заслуживают знать, что должно произойти, чтобы американская граница была вновь открыта для жителей Канады», — заявил в ходе пресс-конференции Хиггинс.

Напомним, что решение США о продлении запрета на наземное сообщение с Канадой было обнародовано 21 июля. Однако начиная с 9 августа полностью привитые от COVID-19 граждане США смогут въезжать на территорию Канады любым видом транспорта.