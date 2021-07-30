Джакарта, , 09:05 — REGNUM Правительство Австралии помогает своим гражданам, «оказавшимся в ловушке» в Индонезии, вернуться домой, сообщает Sindonews.

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В настоящее время авиасообщение с Индонезией очень ограничено.

«Мы продолжаем изучать все варианты, позволяющие австралийцам вернуться в домой», — заявили в посольстве Австралии в Индонезии.

В посольстве отметили, что Австралия продолжает работу по сдерживанию вспышки коронавируса, поэтому не стоит ждать массового возвращения австралийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Австралии готовы заплатить высокую цену за возможность покинуть Индонезию и вернуться домой.

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