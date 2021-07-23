Катманду, , 14:15 — REGNUM Посол Японии в Непале Кикута Ютака нанес визит премьер-министру Шеру Бхадуру Деубе в официальной резиденции последнего в Катманду, сообщает 23 июля The Himalayan Times.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Посол Кикута лично поздравил премьер-министра Деубу с его назначением и получением вотума доверия в парламенте. Посол вручил поздравительное письмо от премьер-министра Японии Суги Есихидэ.

Деуба выразил глубокую благодарность свому японскому коллеге за поздравления. Согласно пресс-релизу посольства Японии, посол Кикута и премьер-министр Деуба обменялись мнениями о двусторонних отношениях. Отдельное внимание уделили проблемам восстановления экономики после пандемии коронавируса. В 2022 году отмечается 120-летие начала студенческих обменов между Японией и Непалом.

Посол Кикута отметил, что Япония тесно сотрудничает с Непалом для улучшения уровня жизни непальцев. Япония готова также помогать Непалу в сфере здравоохранения во время пандемии COVID-19 Непал выразил «глубокую благодарность» Японии за помощь во время пандемии.

Япония передала Непалу около 1,6 миллиона доз вакцины АстраЗенека по программе COVAX. Непальские больницы получили оборудование из Японии в рамках совместной борьбы с пандемией. Это является отражением давней дружбы двух стран.

Премьер-министр Дэуба выразил признательность Японии за сотрудничество, в том числе за поставки вакцины, сообщили в посольстве.

Посол Кикута подчеркнул особую близость между Японией и Непалом, основанную на долгосрочном партнерстве. Он выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в виде студенческих обменов и стажировок, как только ситуация с COVID-19 нормализуется.