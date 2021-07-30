Пекин, , 21:19 — REGNUM В Китае предпринимаются дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции через государственную границу КНР. Об этом 30 июля сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление, сделанное на пресс-конференции представителем Государственного управления по делам иммиграции КНР.

Только в первом полугодии текущего года сотрудниками иммиграционной службы были выявлены свыше 4,5 тыс. человек, въезжавших в страну, у которых впоследствии подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Для предотвращения развития этой негативной тенденции с соседними странами был активизирован обмен информацией, касающейся хода и интенсивности эпидемии и принимаемых мер.

Также отмечается, что за тот же период около 85 тыс. человек были задержаны за нелегальное пересечение государственной границы.