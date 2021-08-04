Таллин, , 15:12 — REGNUM Первое публичное заявление политиков Эстонии о том, что все, кто отказывается от вакцинации, должны быть лишены привилегий обычных граждан и даже отправлены в тюрьму, прозвучало из уст члена партии, которая называет себя либеральной. Об этом заявил портал национал-консерваторов Эстонии Uued uudised.

Вакцина Defense.gov

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Портал ссылается на информационный материал «Хватит терпеть антиваксеров!» члена правящей в Эстонии Реформистской партии и депутата национального парламента Ээрика-Нийлеса Кросся газете Eest Paevaleht. В статье Кроссь прямо предлагает отбирать медицинскую страховку у людей, отказавшихся от вакцинации, запрещать такому лицу появляться в публичным местах и даже преследовать его в уголовном порядке.

«Большинство кровавых диктаторов ХХ века гордились бы пакетом мер, предложенным Кроссом», — прокомментировали идеи реформиста в издании.

Чтобы унизить непривитых жителей Эстонии, Кроссь, сообщает Uued uudised, как и ожидалось, задействовал «российскую карту», утверждая, что Кремль финансирует кампанию дезинформации против вакцины во всем западном мире посредством различных специальных операций.

«Стоит отметить, что «российская карта» долгие годы является любимой темой Кросся и Реформистской партии: все люди, которые не думают, как реформисты, являются, по мнению этой партии, кремлевскими прихвостнями или полезными идиотами Путина», — написало издание.

По мнению издания национал-консерваторов, озвучивание идей Кросся в публичной среде является первым шагов правящей Реформистской партии по давлению на общество: «Весьма вероятно, что партия воспользовалась экстремистскими предложениями Кросся, чтобы, так сказать, подготовить почву. Прежде, чем правительство осмеливается выступить с государственными репрессиями, второстепенные деятели партии вынуждены выполнять грязную работу, воплощая в жизнь «новые идеи» в обществе».