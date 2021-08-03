Таллин, , 14:45 — REGNUM Вакцина Janssen позволяет получить защиту от коронавируса COVID-19 после введения всего одной дозы, поэтому многие вакцинированные в Эстонии предпочитают ее. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на члена правления Больничной кассы страны Майви Парв.

Вакцинация Janssen.com

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Парв отмечает, что делать прививку одной дозой удобнее, особенно когда речь идет о домашней или выездной вакцинации. Однако в центрах вакцинации Janssen сейчас не предлагают из-за проблем с поставками.

«Последнюю партию мы получили в конце прошлой недели, 30 июля. Ждали 8000 доз, прибыли только 4800», — сообщила Парв. Из тех доз, что еще не введены, половина уже находится у организаций, которые занимаются вакцинацией, вторая часть — им отправлена.

«Когда прибудет следующая партия вакцины Janssen, точно неизвестно. Обещали на второй неделе августа, но подтвержденной информации о дате и количестве доз у нас нет», — признала представительница Больничной кассы Эстонии.

За все последнее время Эстония получила 46 000 доз указанной вакцины, из которых 38 000 уже были использованы.