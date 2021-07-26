Джакарта, , 16:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил активизировать усилия по отслеживанию пациентов с коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

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«Мы всегда должны быть бдительными, существует вероятность того, что мир столкнется с другим, более заразным штаммом», — заявил глава государства.

Джоко Видодо также поручил максимально снизить уровень смертности от коронавируса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продолжает предоставлять субсидии студентам и учителям на оплату интернет-трафика.

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