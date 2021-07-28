Рим, , 20:51 — REGNUM Свобода является фундаментальным принципом, но в последние полтора года ее ограничивает распространение коронавируса, заявил в среду, 28 июля, президент Италии Серджо Маттарелла.

Серджо Маттарелла Иван Шилов © ИА REGNUM

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Не антикоронавирусные ограничения, а сам вирус является препятствием для реализации некоторых свобод, подчеркнул формальный глава государства.

В последние недели в Италии прошли несколько крупных акций протеста против антикоронавирусных ограничений, вероятной обязательной вакцинации школьных учителей, а также против перспективы допуска в некоторые общественные пространства только по «зеленому паспорту».

Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

По данным на 28 июля, в Италии умерли 128 010 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 15 (днем ранее — на 24). Число подтвержденных носителей выросло на 5696 (днем ранее — на 4522). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 330 739 — более 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены 74 161 человек — на 3851 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 30 267 542 человека, что составляет 50,25% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).