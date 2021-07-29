Рим, , 22:04 — REGNUM Заседание парламента Италии в четверг, 29 июля, было приостановлено из-за протестных акций депутатов оппозиционной партии «Братья Италии».

Парламент Италии Camera dei deputati

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Возражая против расширения использования так называемых «зеленых паспортов» для доступа в общественные пространства, они потребовали провести по данному вопросу тайное голосование, но предложение было отклонено.

Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

Также депутаты от оппозиции демонстрировали наглядную агитацию в самом центре зала заседаний, после чего рассмотрение законопроектов и было приостановлено.

По данным на 29 июля, в Италии умерли 128 029 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 19 (днем ранее — на 15). Число подтвержденных носителей выросло на 6171 (днем ранее — на 5696). Этот показатель увеличивается четвертый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 336 906 — более 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены 78 484 человека — на 4323 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 30 635 912 человек, что составляет 50,87% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).