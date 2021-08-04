Иерусалим, , 07:48 — REGNUM Израиль расширяет список стран, прибытие из которых потребует дополнительных мер антиковидной безопасности, передают «Вести Израиль».

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3 августа комиссия кнессета (израильского парламента) одобрила список из 18 стран, которые будут переведены из «зеленого» в «красный» статус по ковид-безопасности. Это означает, что прибывшим в Израиль из этих стран предстоит пройти многодневный карантин, пока тесты не подтвердят у них отсутствие ковид.

В список вошли Аргентина, Белоруссия, Болгария, Ботсвана, Великобритания, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Египет, Замбия, Зимбабве, Исландия, Испания, Индия, Италия, Кипр, Киргизия, Колумбия, Куба, Малави, Мексика, Монголия, Мьянма, Намибия, Нидерланды, ОАЭ, Россия, Руанда, США, Танзания, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Фиджи, Франция, Чехия, Эсватини, ЮАР.

Новые правила в их отношении вступят в Израиле в силу с 6 августа этого года.

А вот карантинные правила в отношении прибывших с Сейшельских островов, из Коста-Рики и Уганды были смягчены.