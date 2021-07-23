Тегеран, , 08:27 — REGNUM 22 июля генеральный секретарь Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) заявил, что министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана получило 8-ю партию вакцины против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Мохаммад Хоссейн Госян заявил, что 8-я партия вакцины против COVID-19, предоставленная Иранским обществом Красного Полумесяца (IRCS) в международном аэропорту Имама Хомейни (IKIA), была доставлена в министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана.

«На данном этапе в страну было импортировано 1 130 400 доз вакцины против COVID-19», — сказал он, подчеркнув: «В общей сложности 9 304 800 доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 были импортированы в страну при поддержке Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS)».

Согласно статистике, на сегодняшний день 6 927 615 человек в стране получили первую дозу вакцины против COVID-19.