Москва, , 12:14 — REGNUM Политические препятствия на пути вакцинации создают серьёзные угрозы для жизни и здоровья людей на всей планете. Об этом 4 августа заявил заместитель директора Медицинского центра МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили в эфире телеканала «Россия 24».

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«Время всё расставит на свои места. Но, к сожалению, за это время кто-то заболеет, кто-то умрёт, кто-то будет иметь тяжёлые и часто необратимые последствия коронавируса», — заявил Мацеплишвили.

«Нужно обращаться к здравому смыслу и понимать, что спасение жизней людей важнее политических и экономических игр, которые в итоге всё равно заканчиваются… всё сводится к здоровью нации, и надо как-то нам тоже более настойчиво говорить и более тщательно подбирать документы, поскольку было официальное заявление, что комплект документов не вполне соответствовал необходимому», — указал он.

Ранее российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начали использовать в Сан-Марино — одной из немногих стран Европы, признавших препарат. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вакцина продемонстрировала высокий уровень безопасности, а быстрые темпы вакцинации населения дали возможность снять все эпидемиологические ограничения в Сан-Марино.