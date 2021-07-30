Джакарта, , 11:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что изоляция или региональный карантин не смогут гарантировать решение проблемы распространения коронавируса в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

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По его словам, Индонезия не может полностью прекратить общественную деятельность, как другие страны.

Правительство Индонезии серьезно относится к преодолению кризиса в области здравоохранения из-за пандемии. Однако в то же время перед правительством стоит задача разрешения экономического кризиса.

Напомним, ограничения по коронавирусу в Индонезии продлили до 2 августа.