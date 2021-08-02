Сеул, , 12:52 — REGNUM Число жителей Южной Кореи, прошедших полную или частичную вакцинацию от COVID-19, в ближайшее время достигнет отметки 20 млн человек. Об этом заявил глава государства Мун Чжэ Ин в ходе встречи со старшими советниками, состоявшейся 2 августа.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

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По его словам, национальная кампания вакцинации «идёт полным ходом».

Президент акцентировал внимание на том, что согласно плану вакцинации к концу сентября порядка 36 млн человек получат хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, что составляет 70% населения страны.

Между тем, южнокорейский лидер выразил озабоченность тем, что вопреки ожиданиям, новая коронавирусная инфекция продолжает быстро распространяться несмотря на то, что кампания по вакцинации набирает обороты. Он также подчеркнул, что вакцинация необходима для снижения риска возникновения серьёзных осложнений и снижения уровня смертности.