Сантандер, Испания, , 15:32 — REGNUM Пандемия коронавируса изменила «все параметры» мира, после неё жизнь станет опаснее. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 26 июля на пресс-конференции в испанском Сантандере.

Мир (сс) geralt

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Глава европейской дипломатии отметил, что пока в мире одна пандемия, «но могут быть ещё». Он добавил, что в настоящее время обсуждается присвоение Евросоюзу больших полномочий для борьбы с пандемиями.

Мир после пандемии коронавируса, считает Боррель, станет «более неравным, более азиатским и более цифровым». Мир будет опасным из-за обострения напряжённостей и конфликтов, в нём будет преобладать соперничество между Китаем и США.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты заявляют об очень сложной картине нового заболевания — COVID-19. Так, у переболевших зафиксировано ухудшение интеллекта.

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