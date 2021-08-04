Вашингтон, , 10:52 — REGNUM США лидируют в мире по количеству доз вакцин от коронавируса, переданных другим странам. Об этом американский президент Джо Байден заявил 3 августа, выступая в Белом доме.

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Он отметил, что американские вакцины отправлены в 65 стран в количестве более 110 млн доз. Так США помогли самым пострадавшим от пандемии государствам.

По данным ООН, США пожертвовали больше вакцин, чем все другие 24 страны, также помогавшие другим государствам. В числе таковых — Китай и Россия, добавил американский лидер.

«Эти пожертвования вакцины от Америки бесплатные», — подчеркнул Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден также заявил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу может ухудшиться в США.

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