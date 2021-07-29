Куала-Лумпур, , 10:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Малайзии приветствует заявление Великобритании о готовности правительства предоставить Малайзии 415 тысяч доз вакцины AstraZeneca, сообщает Antara.

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca (сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«От имени правительства Малайзии я хотел бы выразить искреннюю благодарность моему коллеге Доминику Раабу и правительству Великобритании за этот щедрый вклад в национальную программу вакцинации против коронавируса», — заявил министр иностранных дел Малайзии Хисамуддин Хусейн.

Малайзия высоко ценит неоценимую поддержку, оказываемую Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии приняло решение отменить чрезвычайное положение в стране, введенное из-за пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Малайзии объявили об отмене чрезвычайного положения в стране