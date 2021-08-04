Москва, , 12:12 — REGNUM В странах Европы могли воспользоваться неадекватным оформлением документов по вакцине «Спутник V» как повод задержки для её регистрации. Об этом 4 августа заявил заместитель директора Медицинского центра МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили в эфире телеканала «Россия 24».

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«Были опубликованы результаты третьей фазы исследований, проведённых в нашей стране, в Сан-Марино, в Венгрии, в Аргентине, где были получены прекрасные показатели по безопасности — мы даже не говорим сейчас про эффективность вакцины», — заявил Мацкеплишвили.

«Возможно, здесь есть и политическое давление. Но, мне кажется, всё-таки когда ты подаёшь идеально собранное досье, идеально представленные результаты, достоверные, то даже в таких условиях будет очень сложно не зарегистрировать вакцину», — указал он.

Ранее российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начали использовать в Сан-Марино — одной из немногих стран Европы, признавших препарат. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вакцина продемонстрировала высокий уровень безопасности, а быстрые темпы вакцинации населения дали возможность снять все эпидемиологические ограничения в Сан-Марино.