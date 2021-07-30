Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Поручение о разработке плана обязательной вакцинации от COVID-19 для американских военнослужащих дал Пентагону президент США Джо Байден. Он заявил об этом 29 июля во время своего выступления в Белом доме, которое было посвящено новым шагам его администрации в борьбе с пандемией коронавируса.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я даю указание министерству обороны изучить то, как и когда оно добавит вакцинацию от COVID-19 в список прививок, которые наши военнослужащие должны сделать», — сказал он.

Также Байден отметил, что военные США, защищающие страну от серьезных угроз, должны быть наилучшим образом защищены от заражения коронавирусом.

«Я думаю, что это особенно важно, потому что наши войска служат по всему миру. Многие — там, где темпы вакцинации низкие и болезнь распространена», — добавил американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля министерство обороны США ввело требование о проведении вакцинации от COVID-19 или регулярном тестировании на наличие коронавирусной инфекции для военнослужащих и гражданского персонала.