Оттава, , 13:43 — REGNUM Главный советник президента США Джозефа Байдена по вопросам здравоохранения доктор Энтони Фаучи 26 июля в эфире CBC News подтвердил, что перспектива открытия американской администрацией сухопутной границы для полностью вакцинированных граждан Канады является частью «активной дискуссии» в Белом доме. Об этом сообщил канадский телерадиовещатель CBC.

Флаги США и Канады ARC_Gritt

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«Я могу вам сказать, что ситуация на границе и разрешение на пропуск полностью вакцинированных канадцев — это часть активных обсуждений прямо сейчас в правительстве США», — заявил Фаучи.

Ранее на прошлой неделе правительство США издало распоряжение о продлении закрытия наземного сообщения, согласно которому сухопутные границы с Канадой и Мексикой закрыты до 21 августа. В министерстве внутренней безопасности США подчеркнули, что мера является частью усилий правительства по остановке распространения COVID-19 и более заразного «Дельта"-варианта коронавируса.