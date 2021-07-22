Джакарта, , 08:59 — REGNUM Власти Индонезии пересмотрели правила, касающиеся виз и разрешений на пребывание иностранцев в период действия режима максимальных социальных ограничений на микроуровне (PPKM), сообщает Kompas.

Самолет (сс) martindotpng

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Правительство Индонезии ограничивает въезд в страну иностранных граждан. Исключения составляют пять групп лиц. Во-первых, иностранцы, имеющие дипломатические и служебные визы. Во-вторых, иностранцы, имеющие дипломатические разрешения на проживание. В-третьих, иностранцы, имеющие вид на жительство и разрешение на постоянное проживание. В-четвертых, иностранцы, прибывшие в страну в медицинских и гуманитарных целях, в частности, врачи, работающие с больными COVID-19. В-пятых, иностранные граждане, входящие в состав экипажа самолета или корабля.

Распоряжение вступило в силу 21 июля, но власти Индонезии отложили введение новых мер на два дня, до 23 июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Российской Федерации в Индонезии предупредило российских граждан о закрытии въезда в страну по электронным и бизнес-визам.

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