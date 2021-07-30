Стокгольм, , 11:12 — REGNUM На сегодняшний день лишь небольшая часть населения беднейших стран мира прошла вакцинацию от COVID-19. В свою очередь профессор Стефан Свартлинг Петерсон из Каролинского института (Стокгольм) считает, что неравномерные темпы вакцинации отражаются на экономическом росте таких стран. Об этом он 30 июля заявил в эфире радиостанции Vetenskapsradion.

Вакцинация Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте»

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Так, в этом году неравенство в отношении распределения вакцин обошлось бедным странам мира в потере €33 миллиардов ВВП. Об этом свидетельствуют данные, подготовленные ВОЗ, Программой развития ООН и Оксфордским университетом.

По мнению профессора Петерсона, «бедные страны сами совершают ошибку», когда в приоритетном порядке вакцинируют детей.

«Нерационально вакцинировать детей до того, как не привиты медицинские работники и группы риска по всему миру. Это неправильно с моральной, эпидемиологической и финансовой точек зрения», — отметил Петерсон в эфире Vetenskapsradion.