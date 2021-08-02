Таллин, , 13:36 — REGNUM Участникам традиционного президентского приема в Эстонии придется подтвердить, что они не представляют инфекционной опасности. Об этом советник президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ заявил порталу ERR.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

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Линнямяэ пояснил, что от приглашенных ожидается наличие вакцинации от коронавируса и документальное подтверждение того, что они не представляют инфекционной опасности.

По словам Линнамяэ, число приглашенных останется примерно таким же, как и в прошлом году, то есть от 1500 до 2000 человек.

Хотя правительство Эстонии ранее ужесточило ограничения на максимальное число участников мероприятий, они не распространятся на президентский прием, отметили эстонские СМИ. Также определенным нарушением требований для массовых мероприятий является и то, что на президентском приеме не будет организована возможность экспресс-теста.

Прием ежегодно проходит 20 августа (в день национального праздника восстановления независимости эстонской Республики) в Розовом саду таллинского парка Кадриорг. В нынешнем году отмечается 30-летие восстановления независимости.