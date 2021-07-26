Тбилиси, , 12:51 — REGNUM Правительство Грузии не планирует вводить в стране из-за роста темпов распространения коронавируса какие-либо значительные меры профилактики пандемии. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 26 июля заявил на совещании премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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«Мы должны сделать все для того, чтобы эффективно управлять пандемией. Наша страна больше не сможет выдержать новых ограничений. Ни локдаун, ни эти ограничения не будут оправданы», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что в случае нового локдауна Грузии придётся для поддержки экономики брать новые кредиты, что ляжет тяжёлым бременем на граждан страны. Премьер-министр Грузии также отметил, что снятие основных карантинных ограничений в стране быстро создало условия для «беспрецедентного» роста экономики.

Стоит отметить, что правительство Грузии ранее, благодаря росту экономики увечило госбюджет на 2021 год на 1 млрд лари (около $325 млн).

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