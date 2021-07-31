Париж, , 21:59 — REGNUM Во Франции в акциях протеста против обязательной вакцинации по всей стране приняли участие более 200 тыс. человек. Об этом 31 июля сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД Пятой республики.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Отмечается, что в полиции ожидали не более 150−160 тыс. протестующих. Для охраны порядка в Париже задействовали 3 тыс. сотрудников полиции и жандармов. Во французской столице на улицы вышли 14,2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во французской столице Париже трое полицейских получили травмы во время столкновений с противниками обязательной вакцинации и санитарных паспортов.

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