Пекин, , 14:24 — REGNUM Опыты по разработке и созданию коронавирусов, а также по искусственному усилению их возможностей, никогда не проводились институтом вирусологии в Ухане. Об этом 22 июля заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

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«Что касается Уханьского института вирусологии, то он никогда не проводил опытов по разработке или созданию коронавирусов и не допускал их утечки. Он никогда не осуществлял опытов по доминантно-негативным мутациям (gain-of-function)», — сказал он.

При этом Лицзянь подчеркнул, что среди сотрудников или студентов Уханьского института вирусологии не было выявлено случаев заражения SARS-CoV-2.

«Что касается заболевания шахтеров в уезде Моцзян в провинции Юньнань, то после нескольких тестов на наличие нуклеиновых кислот коронавируса и антител к нему, а также рассмотрения геномной последовательности, ни в одном из образцов крови шахтеров не было найдено COVID-19. Это говорит о том, что эти случаи никак не связаны с ним», — также добавил официальный представитель китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Китая отказались от плана так называемой второй фазы расследования происхождения коронавируса, предложенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)