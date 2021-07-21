Варшава, , 08:43 — REGNUM В ближайшие дни Варшава перепродаст Киеву вакцины от COVID-19. Об этом сообщил 20 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич журналистам Polskie Radio.

Вакцина

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По его словам, речь идет о нескольких миллионах доз, которые Варшава не успевает использовать. Препараты хранящихся на складах Агентства стратегических резервов Польши.

Представитель минздрава добавил, что Польша закупила более 100 миллионов доз вакцин. Между тем темпы вакцинации в республике снижаются. Полностью вакцинированы более 16,3 миллионов человек, остальные записываются на вакцинацию очень вяло, в связи с чем появилась угроза, что миллионы доз вакцины пропадут неиспользованными.

Ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что среди потенциальных покупателей вакцины в Варшаве рассматривают Грузию, Украину, Вьетнам, Австралию и Балканские страны. К настоящему времени конкретно договориться о перепродаже удалось только с Украиной.