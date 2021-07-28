Пхеньян, 28 июля 2021, 10:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын сравнил испытания, которые обрушились на республику из-за пандемии коронавируса, с трудностями войны, сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
Северокорейский лидер заявил, что КНДР следует помнить о традициях предков, одержавших победу, и вести КНДР к процветанию.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что голова оказать помощь Северной Корее для борьбы с коронавирусом нового типа.
По словам главы российского МИД, северокорейские власти приняли очень жесткие меры, чтобы не допустить SARS-CoV-2 на свою территорию.
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