Джакарта, , 08:34 — REGNUM Власти Индонезии закрывают въезд в страну по электронным и бизнес-визам, сообщает посольство Российской Федерации в Индонезии через официальный телеграм-канал.

Российское посольство. Джакарта Chris Woodrich

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"В соответствии с новым распоряжением индонезийских властей до окончания действия режима максимальных социальных ограничений на микроуровне (PPKM) въезд в Индонезию по электронным и бизнес-визам невозможен», — говорится в заявлении посольства России в Индонезии.

Напомним, власти Индонезии ужесточили ограничения по коронавирусу на островах Ява и Бали, начиная с 3 июля 2021 года. Ограничения продлили до 25 июля в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране.

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